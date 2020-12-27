ارتفاع ضحايا العواصف فى العاصمة الإيرانية لـ11 شخصًا

ارتفع عدد القتلى جراء انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران إلى 11 شخصًا.وأفادت الحكومة الإيرانية أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على ناجين.وكان الهلال الأحمر الإيراني أفاد، أمس، بالعثور على 6 قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 شخصًا في عداد المفقودين.وقال حمید مساعدي رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، أمس، «لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس».