الجيش المالي يعلن مقتل 10 إرهابيين في موندورو

أعلن الجيش المالي مقتل عشرة إرهابيين في منطقة موندورو وسط مالي.وأكد الجيش- في بيان بثته الإذاعة المالية، السبت- أنه بعد تعرض قافلة تابعة للقوات المسلحة المالية وسط البلاد بين دينانغورو وموندورو لهجوم إرهابي، تلقت كتيبة من القوات المسلحة المالية دعمًا من القوات الجوية.وتابع البيان: "بفضل الدعم الجوي؛ تمكن الجيش المالي من قتل عشرة إرهابيين. ولم تسجل أية خسائر في صفوف الجيش المالي".