الجيش المالي يعلن مقتل 10 إرهابيين في موندورو
السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:19 م
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أعلن الجيش المالي مقتل عشرة إرهابيين في منطقة موندورو وسط مالي.
وأكد الجيش- في بيان بثته الإذاعة المالية، السبت- أنه بعد تعرض قافلة تابعة للقوات المسلحة المالية وسط البلاد بين دينانغورو وموندورو لهجوم إرهابي، تلقت كتيبة من القوات المسلحة المالية دعمًا من القوات الجوية.
وتابع البيان: "بفضل الدعم الجوي؛ تمكن الجيش المالي من قتل عشرة إرهابيين. ولم تسجل أية خسائر في صفوف الجيش المالي".
وأكد الجيش- في بيان بثته الإذاعة المالية، السبت- أنه بعد تعرض قافلة تابعة للقوات المسلحة المالية وسط البلاد بين دينانغورو وموندورو لهجوم إرهابي، تلقت كتيبة من القوات المسلحة المالية دعمًا من القوات الجوية.
وتابع البيان: "بفضل الدعم الجوي؛ تمكن الجيش المالي من قتل عشرة إرهابيين. ولم تسجل أية خسائر في صفوف الجيش المالي".