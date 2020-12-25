للمرة الثانية.. نور ومحمود عبدالمغني مع ياسر جلال في مسلسل "ضل راجل"

نور اللبنانية ومحمود عبدالمغني مع ياسر جلال في مسلسل "ضل راجل"

أول لقاء بين الفنانة نرمين الفقي وياسر جلال في "ضل راجل"





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خلال الأربع سنوات الماضية، استطاع الفنان ياسر جلال، أن يحقق نجاحًا كبيرًا بداية من مسلسل ظل الرئيس، ونهاية من مسلسل الفتوة، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، ويبدو أن النجاح الذي حققه بطل العمل في العديد من الأعمال دفعه لأن يكرر التعاون مجددًا مع عدد من الفنانين الآخرين، ليتقابل الثنائي نور اللبنانية ومحمود عبدالمغني مع ياسر جلال في مسلسل "ضل راجل"، ضمن مسلسلات رمضان 2021.ويشارك الفنان ياسر جلال في سباق مسلسلات رمضان 2021، من خلال مسلسل ضل راجل، الذي يقابل فيه الفنانة اللبنانية نور للمرة الثانية بعد أن تقابلوا سويًا من خلال مسلسل رحيم، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وكان علامة فارقة في مشوار بطل العمل الدرامي، أما العمل التعاون الثاني فكان من نصيب الفنان محمود عبدالمغني، الذي يقابل ياسر جلال للمرة الثانية بعد أن شارك معه في بطولة مسلسل "ظل الرئيس"، حيث يتقابل الثلاثي في مسلسل "ضل راجل".وبدأ النجم ياسر جلال بصحبة الثنائي محمود عبدالمغني والفنانة نور تصوير المشاهد الأولى من العمل، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي المشاهد التي جمعت في أولى خطواتها بين كل من الفنانة نرمين الفقي والفنان ياسر جلال في أول تعاون بينهما بعد صعود ياسر جلال إلى البطولة المطلقة.ومسلسل ضل راجل هو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وحضر أول أيام التصوير كل من حسام شوقى مدير عام سينرجي، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والمؤلف أحمد عبدالفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، بينما يشارك في العمل كل من رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.