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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط مركز للدروس الخصوصية به 150 طالبًا بحي شمال المنيا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:59 م
ضبط مراكز خصوصية
ضبط مراكز خصوصية
المنيا ـ على حسين
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ضبط الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، ظهر اليوم، مركزًا للدروس الخصوصية به 150 طالبًا بحي شمال المدينة أثناء قيامه بجولة تفقدية مفاجئة، رافقه خلالها العقيد محمد صلاح رئيس المدينة لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن.

قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة ووزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، مع استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى.

وكان محافظ المنيا، قد وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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