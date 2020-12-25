حملات لضبط الصيدليات والمنشآت الطبية المخالفة بالمنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نظمت حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات والمنشآت الطبية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية الأدوية المعروضة على المواطنين، وفرض الرقابة على سوق الدواء والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.أوضح «نادى»، في بيان اليوم الجمعة، أن الإدارة العامة للصيدلة شنت حملات للتفتيش والرقابة على الصيدليات بنطاق المدينة، حيث تم المرور والتفتيش على عدد 163 منشأة صيدلية وطبية ومخازن للأدوية، وتم خلال الحملات تحرير 32 محضرا للمنشآت المخالفة، تنوعت بين عدم وجود صيدلي ورصد أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة لأدوية منتهية الصلاحية وألبان منتهية الصلاحية.وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المستشفيات والصيدليات وكافة المنشآت الصحية، لأحكام الرقابة على منظومة القطاع الصحي وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لظهور جائحة كورونا.