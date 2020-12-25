الاستعلام عن الحالة الصحية لموظف شرع عاطل في قتله بالجيزة

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية لموظف شرع عاطل في قتله، بعدما سدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض أسفرت عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطلا اعتدى على جاره بسلاح أبيض، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة وإلقاء قمامة بالشارع.ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.