رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:45 م
مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
جمال عاشور
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث اختتم قصر ثقافة المنيا ورشته الفنية لتصميم لوحات باستخدام الرمل الملون بقسم الفنون التشكيلية مع مشرفات القسم.

كما قدم القصر يومًا ترفيهيًا لطلاب مدرسة القومية تضمن عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية للطفل قدموا خلاله فقرات وتبلوهات غنائية راقصة، منها الصعيدى والتنورة والحصان، والفرقة من تدريب الفنان صابر سيد صابر، كما قدم الفرع عددًا من الورش الفنية، حيث نظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية لتنفيذ شجرة الكريسماس مع الفنانة هبه مصطفى احتفالًا بالعام الجديد، فيما قدمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة رسم حر مع الفنانة إيمان سليمان، ونظم بيت ثقافة صندفا ورشة تدريب على أشكال فنية بالصلصال تدريب هالة جلال.

قدم قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية بعنوان إبداعات حرة، نفذها بشير محمد، بجانب أمسية شعرية لأدباء ومبدعى مغاغة، قدمها محمود محمد، وألقى قصيدة له بعنوان "على شاطئ البحر"، وقدمت آيات عبدالله قصيدة بعنوان "سطور الصمت"، وقصيدة بعنوان "العابرون إلى السماء"، وناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب "التلوث الإعلامي والثقافي" تأليف هشام الصياد، قدمه حمادة عبدالرحمن، وتناول أهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي والتأثير على السلوك العام لأفراد المجتمع والدور الإيجابي والسلبي للمادة الإعلامية المقدمة للمشاهد.

قدم بيت ثقافة شركة النيل نبذة عن حياه الدكتور مجدى يعقوب مع طلاب مدرسة دماريس الإعدادية المشتركة، ناقشها الدكتور مصطفى الشيمى، وتحدث فيها عن المجهودات الكبيرة التي بذلها الدكتور مجدي يعقوب في أبحاث وأمراض القلب، والخدمات التى يقدمها المركز بأسوان لجميع الأطفال الذين يحتاجون المساعدة فى ذلك المجال، وتطرق أيضًا إلى أهم نقاط التحول فى حياة العالم المصري مجدي يعقوب بداية من انشغاله طيلة 17 سنة خارج البلاد وحتى إقامة المركز بأسوان.

موضوعات متعلقة

من هي نيكول سعفان الذي أثارت غضب أصالة من طارق العريان

تفاصيل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

لا خسائر.. تفاصيل انفجار خط الغاز في غرب العريش

الصور

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في عدة مراكز بأسيوط

image description

حملات تفتيشية على المنشآت الطبية والصيدليات في أسيوط

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

خروج قطار عن القضبان يوقف «خط الصعيد»

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد

دراسة: المتعافون من كورونا لن يصابوا أكثر من مرة

أخر موعد لـ «الملصق الإلكتروني» والغرامة المتوقعة في حالة عدم تركيبه

5 أسباب تسبب العقم لدى النساء

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بثقافة البحر الأحمر

رئيس التنمية الثقافية يتفقد فعاليات «اليوم المصري لأصحاب الهمم»

في ذكراه.. صلاح عيسى: مرضت بالكتابة وتجاهل اهلي علاجي