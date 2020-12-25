دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث اختتم قصر ثقافة المنيا ورشته الفنية لتصميم لوحات باستخدام الرمل الملون بقسم الفنون التشكيلية مع مشرفات القسم.كما قدم القصر يومًا ترفيهيًا لطلاب مدرسة القومية تضمن عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية للطفل قدموا خلاله فقرات وتبلوهات غنائية راقصة، منها الصعيدى والتنورة والحصان، والفرقة من تدريب الفنان صابر سيد صابر، كما قدم الفرع عددًا من الورش الفنية، حيث نظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية لتنفيذ شجرة الكريسماس مع الفنانة هبه مصطفى احتفالًا بالعام الجديد، فيما قدمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة رسم حر مع الفنانة إيمان سليمان، ونظم بيت ثقافة صندفا ورشة تدريب على أشكال فنية بالصلصال تدريب هالة جلال.قدم قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية بعنوان إبداعات حرة، نفذها بشير محمد، بجانب أمسية شعرية لأدباء ومبدعى مغاغة، قدمها محمود محمد، وألقى قصيدة له بعنوان "على شاطئ البحر"، وقدمت آيات عبدالله قصيدة بعنوان "سطور الصمت"، وقصيدة بعنوان "العابرون إلى السماء"، وناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب "التلوث الإعلامي والثقافي" تأليف هشام الصياد، قدمه حمادة عبدالرحمن، وتناول أهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي والتأثير على السلوك العام لأفراد المجتمع والدور الإيجابي والسلبي للمادة الإعلامية المقدمة للمشاهد.قدم بيت ثقافة شركة النيل نبذة عن حياه الدكتور مجدى يعقوب مع طلاب مدرسة دماريس الإعدادية المشتركة، ناقشها الدكتور مصطفى الشيمى، وتحدث فيها عن المجهودات الكبيرة التي بذلها الدكتور مجدي يعقوب في أبحاث وأمراض القلب، والخدمات التى يقدمها المركز بأسوان لجميع الأطفال الذين يحتاجون المساعدة فى ذلك المجال، وتطرق أيضًا إلى أهم نقاط التحول فى حياة العالم المصري مجدي يعقوب بداية من انشغاله طيلة 17 سنة خارج البلاد وحتى إقامة المركز بأسوان.