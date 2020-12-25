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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

بيع مزرعة لمايكل جاكسون بثمن أقل بكثير من قيمتها المعروضة سابقا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
مايكل جاكسون
مايكل جاكسون
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم بيع مزرعة نيفرلاند الشهيرة المملوكة لملك موسيقى البوب ​​الراحل مايكل جاكسون مقابل 22 مليون دولار وبأقل من سعرها الذي كان معروضا للبيع لسنوات عدة.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أصبح الملياردير رون بيركل، الذي كان على معرفة شخصية ومقرب من الفنان الراحل، المشتري للمزرعة.

ودخلت مزرعة نيفرلاند سوق العقارات في عام 2015 وكانت قيمتها تقدر بـ100 مليون دولار، إلا أن سعرها كان ينخفض ​​بشكل مطرد في السنوات اللاحقة، وفي عام 2019 بلغ سعرها 31 مليون دولار.

واشترى المغني جاكسون العقار في عام 1987 مقابل 19.5 مليون دولار وأطلق عليه اسم نيفرلاند، تيمنا باسم جزيرة بيتر بان الخيالية (للأطفال)، وعاش جاكسون هنالك لما يقرب من 20 عاما.

توفي جاكسون في 25 يونيو 2009 عن عمر يناهز الخمسين من جرعة زائدة من الأدوية أثناء التحضير لسلسلة من 50 حفلة موسيقية كان المغني يستعد لإحياءها في لندن. تم دفن الفنان في لوس أنجلوس بعد أكثر من شهرين من وفاته في 3 سبتمبر.

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