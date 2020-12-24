«عيون بصيرة» لـ«التضامن» أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان يوسف شاهين

فازت وزارة التضامن الاجتماعي بجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان يوسف شاهين في دورته 11 عن فيلم «عيون بصيرة»، كما حصد الفيلم جائزة الجمهور أيضا، أما عن فيلم «ديارنا الفيوم» فقد حصد جائزة أفضل سيناريو وتسلم الجوائز المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.وتم إنتاج فيلم «عيون بصيرة» بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية في إطار الحملة التي أقامتها بالمؤسسة برعاية الوزارة عن التوعية بضعاف البصر في مطلع هذا العام، وحصل بعد عرضه في المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد والجمهور.كما حصد فيلم «ديارنا الفيوم» جائزة أفضل سيناريو الذي يتناول قصة سيدتين من الفيوم أصبحن علامة فارقة في أهم ما تشتهر به المحافظة بمجال صناعة الخوص والحذف.