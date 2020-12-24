كندا تمدد تعليق رحلاتها مع بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده ستمدد تعليق الرحلات الجوية للركاب من المملكة المتحدة حتى اوائل يناير في ضوء الانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا هناك.وكندا من بين عشرات الدول التي فرضت قيودا على السفر مع بريطانيا الأكثر تضررا جراء الفيروس في أوروبا والتي تعاني الآن هذه السلالة الجديدة المتحورة.وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "اليوم يمكنني أن أعلن أننا سنمدد التعليق الموقت لرحلات الركاب من المملكة المتحدة إلى كندا لمدة أسبوعين آخرين حتى 6 يناير، حتى نتمكن من منع انتشار هذه السلالة الجديدة من كوفيد-19 في كندا".وكانت كندا قد أوقفت بالفعل وصول طائرات الركاب والطائرات التجارية القادمة من بريطانيا لمدة 72 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد.وأعلنت السلطات البريطانية الأربعاء تحديد سلالة أخرى متحورة من الفيروس "مقلقة للغاية" لأنها "أكثر عدوى" ومصدرها جنوب إفريقيا.وأجازت كندا استخدام لقاح "كوفيد-19" الذي طوّرته شركة موديرنا الأمريكية، وفق ما أعلنت وزارة صحتها الأربعاء، بعد أسبوعين من ترخيصها للقاح فايزربايونتيك.وبدأت كندا في 14 ديسمبر بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة مثل الأطباء والممرضات في الخطوط الأمامية والعاملين في دور الرعاية باستخدام الامدادات المحدودة نسبيا التي وصلتها من لقاح فايزر.وتسارع انتشار فيروس كورونا في كندا مع اقتراب موسم الأعياد، وسجلت البلاد أكثر من 523 ألف إصابة ونحو 14.500 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.