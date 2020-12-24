رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تمدد تعليق رحلاتها مع بريطانيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
الرحلات الجوية للركاب
الرحلات الجوية للركاب
وكالات
طباعة
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده ستمدد تعليق الرحلات الجوية للركاب من المملكة المتحدة حتى اوائل يناير في ضوء الانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا هناك.

وكندا من بين عشرات الدول التي فرضت قيودا على السفر مع بريطانيا الأكثر تضررا جراء الفيروس في أوروبا والتي تعاني الآن هذه السلالة الجديدة المتحورة.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "اليوم يمكنني أن أعلن أننا سنمدد التعليق الموقت لرحلات الركاب من المملكة المتحدة إلى كندا لمدة أسبوعين آخرين حتى 6 يناير، حتى نتمكن من منع انتشار هذه السلالة الجديدة من كوفيد-19 في كندا".

وكانت كندا قد أوقفت بالفعل وصول طائرات الركاب والطائرات التجارية القادمة من بريطانيا لمدة 72 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد.

وأعلنت السلطات البريطانية الأربعاء تحديد سلالة أخرى متحورة من الفيروس "مقلقة للغاية" لأنها "أكثر عدوى" ومصدرها جنوب إفريقيا.

وأجازت كندا استخدام لقاح "كوفيد-19" الذي طوّرته شركة موديرنا الأمريكية، وفق ما أعلنت وزارة صحتها الأربعاء، بعد أسبوعين من ترخيصها للقاح فايزربايونتيك.

وبدأت كندا في 14 ديسمبر بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة مثل الأطباء والممرضات في الخطوط الأمامية والعاملين في دور الرعاية باستخدام الامدادات المحدودة نسبيا التي وصلتها من لقاح فايزر.

وتسارع انتشار فيروس كورونا في كندا مع اقتراب موسم الأعياد، وسجلت البلاد أكثر من 523 ألف إصابة ونحو 14.500 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.

موضوعات متعلقة

أبرزهم العفو عن باقى المدة لمحكوم عليهم.. 3 قرارات لـ«الوزراء»

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

تبدأ الأحد 3 يناير.. مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

إصابة أسرة وزير سابق بكورونا: زجاحة عطر كشفت الفيروس

الصور

image description

إنهاء خصومة ثارية بين أبناء عمومة بساحل سليم في أسيوط

image description

العروسة «سونسن» من داخل بيتها قبل الزواج (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

هنادى مهنا: أقدم أكثر من أغنية بـ«الإنجليزى» خلال الفترة المقبلة (حوار)

منوعات

باريس سان جيرمان يفوز على ستراسبورج 4-0 بالدورى الفرنسى

مانشستر يونايتد يبلغ نصف نهائى كأس الرابطة بفوزه على إيفرتون 2-0

ريال مدريد يفوز على غرناطة 2-0 فى الدورى الإسبانى

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

باقة من أجمل الأعمال التراثية بقصر الأمير بشتاك.. الليلة

توقيع رواية «عقلان» للكاتب اليمنى محمد عبده الشجاع.. اليوم

«المحميات الطبيعية فى مصر» على طاولة الأعلى للثقافة.. اليوم

«إجازة فى بركة دماء».. رواية تدور حول أجواء الجريمة الغامضة