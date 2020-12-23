وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أن الأسبوع الحالي، رقم 51، يشهد أكبر عدد في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن شهري ديسمبر ويناير أكثر الشهور تسجيلًا في الإصابات، مع انتشار الأمراض التنفسية في فصل الشتاء.وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي الآن، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة والمستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الفيروس، أن هناك تصاعدًا تدريجيًا في معدل الإصابات، متابعة أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا.