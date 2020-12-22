10 مقترحات من «البناء والأخشاب» لحل أزمة شركات الأسمنت

قدمت الحلقات النقاشية التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، مع أعضاء اللجان النقابية والخبراء والمهتمين بشأن الصناعة بشركات الأسمنت عدد من الحلول يمكن الأخذ بها لإصلاح المشكلات التي يتعرض لها قطاع الأسمنت.وانتهت المناقشات ودراسة الحالات الخاصة بشركات الأسمنت إلى اقتراح ١٠ حلول يمكن الأخذ بها للخروج من الأزمة، وتفادي إعلان بعض الشركات إفلاسها، وهو ما يؤثر على حجم العمالة بهذه الشركات، والسعي لتقديم حلول من شأنها تجاوز مشاكل الخسائر وتراجع الإنتاج، وهو ما يترتب عليه من تراجع أرباح العاملين، وجاءت المقترحات كالتالي:1- التدخل الحكومي لضبط معدلات الكميات المنتجة للشركات وتحدید سعر استرشادي لبیع طن الأسمنت بناء على التكلفة الفعلية.2- إعادة النظر في سعر الغاز للصناعة، بحیث یصل إلى أقل من 2.5 دولار لكل ملیون وحدة حراریة.3- دعم صادرات الأسمنت لتخفیف العبء على السوق المحلي وتقلیل الفجوة بین العرض والطلب.4- فتح أسواق تصدیریة للدول الإفریقیة مثل كینیا وأوغندا وتنزانیا ورواندا لوجود فجوة إنتاجية ھناك، على أن یتم توفیر خطوط نقل مباشرة والاتفاق مع الخطوط الملاحیة.5- إعادة النظر في ضریبة الطفلة على الأسمنت والضرائب العقاریة على المصانع.6- التحول إلى الطرق الخرسانیة الأسمنتیة في شبكة الطرق الجدیدة، حیث تتمیز بطول العمر وانخفاض التكلفة.7- توطین صناعة الأسمنت المصریة في دول إفریقیا بـتركیب طواحین أسمنت ھناك تابعة للشركات المصریة، على أن یتم تصدیر الكلنكر المصري والقیام بعملیة الطحن في ھذه الدول.8- دعم صناعات الطاقة البدیلة لتحویل النفایات إلى وقود كأحد المصادر البدیلة للطاقة وااشعالھا في أفران الأسمنت وتشجیع تدویر النفایات.9- عمل تسھیلات بنكیة لصناعة الأسمنت لحمایتھا من الانھیار.10- استخدام شركات المقاولات المصریة الكبیرة في الحصول على مشروعات ضخمة في الدول الإفریقیة، على أن یتم تورید الأسمنت من مصر لھذه المشروعات.