ضبط 8 آلاف علبة مكملات غذائية مجهولة المصدر

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 8 ألاف و555 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر، ومحظور تداولها خارج الصيدليات، قبل طرحها للبيع بالأسواق.كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط 8555 عبوة "مكملات غذائية " غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات والمستشفيات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن لمستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة،تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.