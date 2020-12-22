الكونجرس يقر إعادة «الحصانة السيادية» للسودان

قرر الكونجرس الأمريكي إعادة «الحصانة السيادية» للسودان، التي أسقطت عنه عام 1993، إثر إدراجه في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بسبب استضافته زعيم القاعدة وقتها أسامة بن لادن، وعدد من قادة التنظيمات المتطرفة.وبعد معارضة السيناتورين الديمقراطيين بوب مننديز وتشاك شومر، لقرار إعفاء السودان من الدعاوى القضائية المقدمة في محاكم أميركية من قبل ذوي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، وافق الكونجرس ووزارة الخارجية على تمرير الحصانة السيادية كجزء من الاتفاق العام الذي توصل إليه الكونجرس والإدارة الأميركية.وبموجب الموافقة، فإنه بمجرد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع القانون يصبح ساري المفعول، وسيتم الإفراج بعد ذلك عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة «يو إس اس كول» في عام 2000، التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريبًا.