استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:33 م
حسام فهميطباعة
استشهد أمين الشرطة "صابر عبدالحميد"، يعمل في قسم شرطة كفر سعد بدمياط، اليوم الاثنين، أثناء مداهمة قوة أمنية أحد أوكار تجار المخدرات.
وتمت مداهمة الوكر وإحراز ما به من مضبوطات، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وتم إخطار ذوي أمين الشرطة الذي لقى استشهاده، لاستلام جثمانه، واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.
وتمت مداهمة الوكر وإحراز ما به من مضبوطات، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وتم إخطار ذوي أمين الشرطة الذي لقى استشهاده، لاستلام جثمانه، واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.
استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط
استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط