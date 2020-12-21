استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

استشهد أمين الشرطة "صابر عبدالحميد"، يعمل في قسم شرطة كفر سعد بدمياط، اليوم الاثنين، أثناء مداهمة قوة أمنية أحد أوكار تجار المخدرات.وتمت مداهمة الوكر وإحراز ما به من مضبوطات، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وتم إخطار ذوي أمين الشرطة الذي لقى استشهاده، لاستلام جثمانه، واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.