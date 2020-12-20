«أولياء أمور مصر» يشكر «التعليم» على امتحان أولى ثانوي التجريبي

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه بالرغم من وجود ظاهرة الغش التي لجأ إليها بعض طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الامتحانات التجريبية عبر الجروبات التعليمية أو الحل الجماعي أو الاستعانة بالمعلم في الحل، إلا أن هناك صورا إيجابية تم تداولها على صفحات المدارس لانتظام الطلاب بها واجراء الامتحان الإلكتروني بشكل جيد.أضافت الحزاوي، "أن الامتحان التجريبي عمل لا بدّ أن نشكر عليه الوزارة؛ لأنها أتاحت للطلاب فرصة عملية للتدريب علي الامتحانات قبل امتحانات منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن الطالب الذي يلجأ للغش في الامتحان التجريبي هو الخاسر الوحيد؛ لأن الامتحان بدون درجات، متسائلة: «فلماذا الغش؟»وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن ثقافة الحصول على الدرجة النهائية في الامتحان بالنظام الجديد، لا بدّ أن تتغير، مشيرة إلى أن الطالب مطلوب منه أن يكون مستعدا لكل الأفكار، وذلك يأتي بفهم الدروس بالتدريب على حل الأسئلة وكل سؤال يقوم بالإجابة عنه ممكن يستفيد منه بفكرة أو معلومة جديدة.وناشدت الحزاوي الوزارة بضرورة توفير نماذج استرشادية للنظام الجديد باستمرار، وذلك بتحميلها على التابلت لجميع مراحل الثانوي؛ بهدف التدريب وليس حفظ الإجابات: «زمن حفظ الإجابات قد انتهي».وتابعت: "بالنسبة لمستوى الامتحان، فأغلب الامتحانات التجريبية كانت متوسطة الصعوبة، إلاّ أن هناك بعض الأجزاء من الامتحان، خاصة في امتحان الرياضيات".وطالبت المؤسسة من وزارة التعليم السماح للطلاب باستخدام ورق لعمل مسودة في امتحانات الرياضيات في سؤال الاختيار من متعدد MCQ، حيث تتطلب خطوات للوصول إلي الإجابة ويصعب عمل ذلك في التابلت بالامتحان التجريبي لم يكن هناك مشاكل في السيستم، لأن الامتحان كان متاحًا للدخول من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً.وتساءلت: «في امتحانات نصف العام أو آخر العام لو حدث وقوع في السيستم هل سيتم تعويض الطالب عن الوقت الضائع؟»، فصعب على الطالب أن يضيع منه وقت في الامتحان في شيء خارج عن إرادته.