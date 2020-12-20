«أولياء أمور مصر» يشكر «التعليم» على امتحان أولى ثانوي التجريبي
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:30 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه بالرغم من وجود ظاهرة الغش التي لجأ إليها بعض طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الامتحانات التجريبية عبر الجروبات التعليمية أو الحل الجماعي أو الاستعانة بالمعلم في الحل، إلا أن هناك صورا إيجابية تم تداولها على صفحات المدارس لانتظام الطلاب بها واجراء الامتحان الإلكتروني بشكل جيد.
أضافت الحزاوي، "أن الامتحان التجريبي عمل لا بدّ أن نشكر عليه الوزارة؛ لأنها أتاحت للطلاب فرصة عملية للتدريب علي الامتحانات قبل امتحانات منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن الطالب الذي يلجأ للغش في الامتحان التجريبي هو الخاسر الوحيد؛ لأن الامتحان بدون درجات، متسائلة: «فلماذا الغش؟»
وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن ثقافة الحصول على الدرجة النهائية في الامتحان بالنظام الجديد، لا بدّ أن تتغير، مشيرة إلى أن الطالب مطلوب منه أن يكون مستعدا لكل الأفكار، وذلك يأتي بفهم الدروس بالتدريب على حل الأسئلة وكل سؤال يقوم بالإجابة عنه ممكن يستفيد منه بفكرة أو معلومة جديدة.
وناشدت الحزاوي الوزارة بضرورة توفير نماذج استرشادية للنظام الجديد باستمرار، وذلك بتحميلها على التابلت لجميع مراحل الثانوي؛ بهدف التدريب وليس حفظ الإجابات: «زمن حفظ الإجابات قد انتهي».
وتابعت: "بالنسبة لمستوى الامتحان، فأغلب الامتحانات التجريبية كانت متوسطة الصعوبة، إلاّ أن هناك بعض الأجزاء من الامتحان، خاصة في امتحان الرياضيات".
وطالبت المؤسسة من وزارة التعليم السماح للطلاب باستخدام ورق لعمل مسودة في امتحانات الرياضيات في سؤال الاختيار من متعدد MCQ، حيث تتطلب خطوات للوصول إلي الإجابة ويصعب عمل ذلك في التابلت بالامتحان التجريبي لم يكن هناك مشاكل في السيستم، لأن الامتحان كان متاحًا للدخول من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً.
وتساءلت: «في امتحانات نصف العام أو آخر العام لو حدث وقوع في السيستم هل سيتم تعويض الطالب عن الوقت الضائع؟»، فصعب على الطالب أن يضيع منه وقت في الامتحان في شيء خارج عن إرادته.
أضافت الحزاوي، "أن الامتحان التجريبي عمل لا بدّ أن نشكر عليه الوزارة؛ لأنها أتاحت للطلاب فرصة عملية للتدريب علي الامتحانات قبل امتحانات منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن الطالب الذي يلجأ للغش في الامتحان التجريبي هو الخاسر الوحيد؛ لأن الامتحان بدون درجات، متسائلة: «فلماذا الغش؟»
وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن ثقافة الحصول على الدرجة النهائية في الامتحان بالنظام الجديد، لا بدّ أن تتغير، مشيرة إلى أن الطالب مطلوب منه أن يكون مستعدا لكل الأفكار، وذلك يأتي بفهم الدروس بالتدريب على حل الأسئلة وكل سؤال يقوم بالإجابة عنه ممكن يستفيد منه بفكرة أو معلومة جديدة.
وناشدت الحزاوي الوزارة بضرورة توفير نماذج استرشادية للنظام الجديد باستمرار، وذلك بتحميلها على التابلت لجميع مراحل الثانوي؛ بهدف التدريب وليس حفظ الإجابات: «زمن حفظ الإجابات قد انتهي».
وتابعت: "بالنسبة لمستوى الامتحان، فأغلب الامتحانات التجريبية كانت متوسطة الصعوبة، إلاّ أن هناك بعض الأجزاء من الامتحان، خاصة في امتحان الرياضيات".
وطالبت المؤسسة من وزارة التعليم السماح للطلاب باستخدام ورق لعمل مسودة في امتحانات الرياضيات في سؤال الاختيار من متعدد MCQ، حيث تتطلب خطوات للوصول إلي الإجابة ويصعب عمل ذلك في التابلت بالامتحان التجريبي لم يكن هناك مشاكل في السيستم، لأن الامتحان كان متاحًا للدخول من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً.
وتساءلت: «في امتحانات نصف العام أو آخر العام لو حدث وقوع في السيستم هل سيتم تعويض الطالب عن الوقت الضائع؟»، فصعب على الطالب أن يضيع منه وقت في الامتحان في شيء خارج عن إرادته.