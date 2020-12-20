رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء أمور مصر» يشكر «التعليم» على امتحان أولى ثانوي التجريبي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:30 م
داليا الحزاوي، مؤسسة
داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه بالرغم من وجود ظاهرة الغش التي لجأ إليها بعض طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الامتحانات التجريبية عبر الجروبات التعليمية أو الحل الجماعي أو الاستعانة بالمعلم في الحل، إلا أن هناك صورا إيجابية تم تداولها على صفحات المدارس لانتظام الطلاب بها واجراء الامتحان الإلكتروني بشكل جيد.

أضافت الحزاوي، "أن الامتحان التجريبي عمل لا بدّ أن نشكر عليه الوزارة؛ لأنها أتاحت للطلاب فرصة عملية للتدريب علي الامتحانات قبل امتحانات منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن الطالب الذي يلجأ للغش في الامتحان التجريبي هو الخاسر الوحيد؛ لأن الامتحان بدون درجات، متسائلة: «فلماذا الغش؟»

وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن ثقافة الحصول على الدرجة النهائية في الامتحان بالنظام الجديد، لا بدّ أن تتغير، مشيرة إلى أن الطالب مطلوب منه أن يكون مستعدا لكل الأفكار، وذلك يأتي بفهم الدروس بالتدريب على حل الأسئلة وكل سؤال يقوم بالإجابة عنه ممكن يستفيد منه بفكرة أو معلومة جديدة.

وناشدت الحزاوي الوزارة بضرورة توفير نماذج استرشادية للنظام الجديد باستمرار، وذلك بتحميلها على التابلت لجميع مراحل الثانوي؛ بهدف التدريب وليس حفظ الإجابات: «زمن حفظ الإجابات قد انتهي».

وتابعت: "بالنسبة لمستوى الامتحان، فأغلب الامتحانات التجريبية كانت متوسطة الصعوبة، إلاّ أن هناك بعض الأجزاء من الامتحان، خاصة في امتحان الرياضيات".

وطالبت المؤسسة من وزارة التعليم السماح للطلاب باستخدام ورق لعمل مسودة في امتحانات الرياضيات في سؤال الاختيار من متعدد MCQ، حيث تتطلب خطوات للوصول إلي الإجابة ويصعب عمل ذلك في التابلت بالامتحان التجريبي لم يكن هناك مشاكل في السيستم، لأن الامتحان كان متاحًا للدخول من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً.

وتساءلت: «في امتحانات نصف العام أو آخر العام لو حدث وقوع في السيستم هل سيتم تعويض الطالب عن الوقت الضائع؟»، فصعب على الطالب أن يضيع منه وقت في الامتحان في شيء خارج عن إرادته.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 500 مليار جنيه من أموال الدولة

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

تغذية وراحة.. كيف تصبح لاعب «كمال أجسام» محترف؟

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس شركة الكهرباء يتفقدان محطة غرب بـ25 مليار جنيه

image description

إخلاء عقارين تهدما خلال الحفر بحثا عن الآثار في دمياط

image description

انتشال جثة مسنة أسفل أنقاض منزل منهار بأسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

توجيه من الحكومة بالتيسير على المواطنين الذين سيتلقون تطعيم كورونا

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

إطلاق سراح ملكة جمال بيلاروس بعد 42 يومًا من الاعتقال

اكتشاف 100 مقبرة عمرها 2200 عام وسط الصين

رابط تقديم الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

خطوات ملء استمارة الشهادة الاعدادية قبل بدء امتحانات نصف العام 2020-2021

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
المزيد

الثقافة

«التاريخ السري».. وصية تثبت تطبيق الفراعنة لمبدأ المساواة في الميراث

«ياما جاب الغراب لأمه».. مفردات الحارة المصرية

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب بمعرض كلية اللغة العربية بالأزهر

«جيل يقرأ جيلا»| آخر أمسيات الموسم الثقافي لمنتدى عفيفي مطر.. الخميس