«عين شمس» تفتتح قاعات الساعات المعتمدة بكلية الألسن

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود، نائبه لشئون التعليم والطلاب، 13 قاعة تعليمية تتسع لـ22 طالبا بحد أقصى، لتدعيم البرامج الجديدة بكلية الألسن وتطوير القاعات التعليمية، وتزويدها بكافة الأجهزة التكنولوجية، إلى جانب إدارة شؤون الطلاب الخاصة بالبرامج.وأكد المتيني، أن التطوير المستمر لصالح الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بهدف توفير بيئة تعلم وعمل مناسبة للجميع، مشيرًا إلى أن التعليم اليوم قائم على الكفاءة، لافتًا إلى أن طموح جامعة عين شمس دائمًا سباق ويسعى الى التميز، مؤكدًا أن مواكبة التطورات العالمية في طرق التعليم يستحقها المصريون فتاريخنا وحضارتنا يشهدان على ذلك.وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن ما نشهده اليوم من افتتاحات يعد مثالا للطريقة المثلى للتعليم المعتمد على الكفاءة، مشيرا إلى دور مؤسسات المجتمع المدني، مشيدا بالدور الإيجابي لكلية الألسن في التعليم عن بعد والتعليم الهجين الذي تشهده الجامعة في الفترة الحالية.