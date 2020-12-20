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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المرصد السوري: مقتل 39 عنصرًا من داعش

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:35 م
جريدة الدستور
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 39 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، خلال المعارك بين الجيش السوري ومسلحي التنظيم في البادية السورية، شرقي البلاد.

وذكر المرصد، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، أن البادية شهدت تحليقًا مكثفًا للطائرات الحربية نفذت أكثر من 50 غارة جوية، استهدفت مواقع وتحصينات التنظيم الإرهابي في بادية الرقة بالقرب من جبل البشري وباديتي حمص وحماة.

وأفاد المرصد بأن داعش يحاول استنزاف القوات السورية عبر كمائن وتفجيرات وهجمات مباغتة تتركز بمجملها ضمن مثلث «حلب- حماة- الرقة»، وبشكل أقل في بادية الرقة وحمص ودير الزور.

وأشار إلى أن حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى الآن بلغت 601 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي.

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