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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سيدة 80 عامًا تعمل في تنظيف السلالم لكسب قوت يومها (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:44 ص
أم إبراهيم
أم إبراهيم
احمد التمساح
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"أم إبراهيم" سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عاما، تعمل في تنظيف السلالم لكسب القليل من المال الذي يساعدها على العيش وشراء الطعام والعلاج، انتشرت قصتها على السوشيال ميديا بعدما التقطت إحدى جيرانها صورة وهي تنظف السلالم، وأطلق عليها "سيدة الكفاح" وعم الخير عليها بعدما أثارت صورتها تعاطف الكثير.

تحكي أم إبراهيم "الشهيرة بسيدة الكفاح"، أن زوجها توفي بعد إنجابها "إبراهيم" بشهور قليلة لم تجد غير تنظيف السلالم ملجأ لها لكسب قوت يومها هي وطفلها الصغير واستمرت في تنظيف السلالم حتى أصبح ابنها شاب، لكن يشاء القدر أن تفقد ابنها الوحيد التي كانت تعمل لتوفير كل احتياجاته.

وأضافت أنها تنظف سلالم العقارات المجاورة لها وتحصل على 10 جنيهات في سلالم البيت الواحد وتنظف حوالي منزلين أو ثلاثة في اليوم لشراء الطعام والعلاج، لافتة إلى أن أحد الفتيات من جيرانها التقطت لها صورة وأخبرتها أنها ستنشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليقوم الناس بمساعدتها عندما يرون الصورة، وبالفعل الخير انهمر على منزل سيدة الكفاح وجاء إليها الكثير لمساعدتها وتلبية احتياجاتها.
أم إبراهيم
أم إبراهيم
أم إبراهيم
أم إبراهيم
أم إبراهيم
أم إبراهيم
أم إبراهيم
أم إبراهيم
أم إبراهيم
أم إبراهيم

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