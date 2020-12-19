بدء امتحاني الفلسفة والفيزياء لـ«أولى ثانوي»

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، في رابع أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، أعلن عن الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي (١٧ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الأول الثانوي.وقال إن نسبة الحضور في اليوم الثالث للامتحان التدريبي بلغت ٩٦٪؜، وفي مادة الرياضيات ٥٦٩٣٤٢ طالبا، الرياضيات (لغة انجليزية) ٥٧٧٩٢ طالبا، الرياضيات (لغة فرنسية) ١٨٦٧ طالبا، اللغة الفرنسية (لغة ثانية) ٤٧٨٦٥٨ طالبا، اللغة الانجليزية (لغة ثانية) ١٨٩٧ طالبا، اللغة الألمانية (لغة ثانية) ١٠٢١٩٥ طالبا، اللغة الإيطالية (لغة ثانية) ٤٠٩٠٨ طلاب، اللغة الاسبانية (لغة ثانية) ٥١٣٢ طالبا، اللغة الصينية (لغة ثانية) ٨٣ طالبا.وأعلن الوزير، أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١٢٥٧٨٧٤ امتحانا الكترونيا رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.