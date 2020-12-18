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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء»: 600 مليون دولار تراجعًا في واردات مصر من إفريقيا خلال عام

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:18 م
واردات مصر
واردات مصر
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الدول الإفريقية سجلت تراجعًا إلى حدود 1.070 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 600 مليون دولار.

وتحتل كينيا المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية التي تستورد منها مصر بقيمة 164.2 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 190.8 مليون دولار، يليها جنوب إفريقيا بقيمة 62 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار، كما انخفضت واردات مصر من إثيوبيا من 26.8 مليون دولار لـ 5.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان جهاز الإحصاء، قد أعلن تراجع إجمالي واردات مصر من دول العالم إلى حدود 49.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2020 مقابل 59.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي صادرات مصر لدول العالم 20.5 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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