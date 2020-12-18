د. محمد الباز وكوكبة من الإعلاميين يشاركون في حفل تدشين «القاهرة 24» منصاته الجديدة (صور)

ودشن موقع "القاهرة 24"، مساء أمس، منصاته الإعلامية الجديدة في حفل كبير حضره عدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة ولفيف من كبار الفنانين والإعلاميين والرياضيين.وقال محمود المملوك، رئيس تحرير ومؤسس "القاهرة 24"، إن الموقع خلال الفترة المقبلة ينتقل من كونه مجرد موقع صحفي وضع قدمه وسط كبرى الصحف والمواقع المصرية، إلى مؤسسة صحفية وإعلامية كبيرة، معلنًا إطلاق عدد من المنصات الصحفية والإعلامية الجديدة، بينها موقع "الدوري نيوز" المتخصص في كرة القدم، وموقع "تريند" المتخصص في نقل كافة الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة.وأعلن الدكتور وليد مصطفى، الشريك في "القاهرة 24"، تشكيل مجلس أمناء من كبار صناع الصحافة والإعلام في مصر والوطن العربي، ليكونوا لجنة حكماء في الموقع، حيث تضم اللجنة كلا من: ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، وماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، ومدحت العدل الكاتب والسيناريست، وسناء منصور عضو مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ووليد العيسوي المدير العام لشركة MBC، ورئاسة رجل الأعمال الدكتور وليد مصطفى.وشارك في الحفل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وآسر ياسين، ويسرا، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وكارول سماحة، وإيناس الدغيدي، وصبري فواز، وميرنا وليد، وبوسي شلبي، وأسامة كمال، ونشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، وياسر رزق، ووائل الإبراشي، ومحمود مسلم، وخالد أبو بكر، وإنجي أنور التي قدمت الحفل.وحضر أيضا الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، نيابةً عن الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور مدحت العدل، وأحمد سليمان عضو مجلس الزمالك السابق، ومحمد زيدان لاعب منتخبنا الوطني السابق، وأحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وشريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة الأهلي، وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي.