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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر للخدمات التموينية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
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يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، ويقدم "الدستور" كيفية تسجيل أرقام الموبايل في البطاقات عن طريق رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل، حيث وضعت وزارة التموين آليات لعملية التحديث بعد فتح رابط موقع دعم مصر، بشرط أن يكون الرقم المسجل تابع لأحد الأفراد المستفيدة من البطاقة وأن يكون مسجل بنفس الاسم في شركة المحمول التابع لها.

موقع دعم مصر

ويوفر "الدستور" لقراءه خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن كيفية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر وكيفية تحديث بيانات بطاقة التموين وتسجيل رقم التليفون الخاص، وشروط الحصول على الخدمات التموينية الإلكترونية من خلال موقع دعم مصر.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

كشفت وزارة التموين للمواطنين عن خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة بها عن طريق الهاتف المحمول في 6 خطوات فقط على النحو التالي:

- الخطوة الأولى: يدخل صاحب بطاقة التموين على موقع دعم مصر على الرابط التالي هنا.

- الخطوة الثانية: يكتب صاحب البطاقة رقم الهاتف المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله.

- الخطوة الثالثة: يدخل صاحب البطاقة على الموقع وذلك لمن يظهر عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة.

- الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة "سجل موبايلك".

- الخطوة الخامسة: إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، للدخول على الموقع.

-الخطوة السادسة: كتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

شروط الحصول على الخدمات التموينية

- تسجيل المواطن رقم هاتفه الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.

- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

- قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.

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