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مصر

دعم مصر.. خطوات استصدار بطاقة التموين إلكترونيًا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:07 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
نرمين محمود الدهان
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أعلن مركز نظم المعلومات بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل استصدار بطاقة تموين جديدة للمواطنين والفئات الأولى بالرعاية إلكترونيًا، عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، يأتي ذلك ضمن خطوات التحول الرقمية التي قامت بتفعيلها الوزارة، ضمن التوجيهات الرئاسية بتحويل كافة الخدمات رقميًا لسرعة ودقة إرسال الخدمات للمواطنين، ويأتي ذلك بعد نجاح تجربة استخراج بطاقات التموين التالفة وبدل الفاقد إلكترونيًا خلال الفترة الماضية، وهي ضمن عدد من الخطوات ايضا التي اتخذتها الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كوفيد 19.

استصدار بطاقة التموين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر

يتيح موقع دعم مصر من وزارة التموين والتجارة عدد من الخدمات منها:

استخراج بطاقة تموين جديدة.

استخراج بطاقة تموين جديدة بدل بطاقة تالف أو بدل فاقد.

نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.

حذف أحد أفراد الأسرة في حالة الوفاة أو في حالة السفر.

فصل اجتماعي.

بحث عن إصدار فصل اجتماعي جديد.

تعديل بيانات.

تفعيل البطاقة الجديدة وإصدار الرقم السري.

تعديل الرقم السري.

خطوات استصدار بطاقة التموين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر

يستطيع المواطنين المستفيدين من الدعم الدخول على موقع دعم مصر والقيام خطوات استصدار بطاقة التموين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر عبر الخطوات التالية:

1-الدخول علي رابط موقع دعم مصر(من هنا).

2- اختار خدمات تموينية للمواطنين.

3-اختر بطاقة إصدار جديد.

4-بعدها ستجد رسالة تحذيرية تؤكد لك أن في حالة تزوير أي بيانات سيتم إلغاء بطاقة التموين نهائيا، لذا يتوجب عليك الضغط علي كلمة أوافق.

5-ادخال الرقم القومي.

6-ورقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين لدي احدي شركات الإتصالات.

7-اختر المحافظة.

للحصول على الخدمات التموينية يشترط الآتي

1- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل بإسمه في إحدي شركات الإتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.

2- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

3- قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة.

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