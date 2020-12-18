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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب العاصمة الهندية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
زلزال
زلزال
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أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالًا بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة "نيودلهي" والمناطق المجاورة لها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وذكر المركز حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الجمعة، أن مركز الزلزال وقع في منطقة "الوار" بولاية "راجستان"، وعلى عمق 5 كيلومترات، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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