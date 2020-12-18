محكمة تركية تقضى بالمؤبد لمحققين طاردوا جواسيس منظمة إيرانية

قضت المحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة في إسطنبول، بالسجن المؤبد على محققين من الشرطة تولوا عملية التحقيق في "منظمة السلام والتوحيد الإيرانية" المصنفة إرهابية على قائمة التنظيمات الإرهابية التركية، وفقا لموقع "العربية".القضية بدأت قبل 6 سنوات وحوكم فيها 90 شخصا بتهم التآمر والتزوير في تحقيقات "منظمة السلام والتوحيد" التابعة للحرس الثوري الإيراني.وتؤكد مصادر تركية أن تحقيقات الشرطة بشأن المنظمة قادت في 2010 إلى الكشف عن شبكة تجسس يديرها عملاء أتراك وإيرانيون، بعضها تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الإيرانية أو قنصلياتها.وأشارت إلى أنه في عام 2014، تمت إدانة المحققين بتهمة إجراء تحقيق سري حول نشاط المنظمة التابعة لفيلق القدس، وكشف علاقات الرئيس أردوغان السرية مع عملاء من الحرس الثوري الإيراني.