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حوادث

سقوط عصابة «الدراجات النارية» في الدقهلية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:06 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، تخصص في سرقة الدراجات النارية في الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، توصلت إلى تكوين 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة مركز شرطة أجا، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، مُتخذين من دوائر قسمي شرطة أول وثان المنصورة، ومركز شرطة أجا، وقسم ثان المحلة، ومركز السنطة بالغربية، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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