نشأت معبد قائمًا بأعمال رئيس مركز ومدينة «إهناسيا» ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، القرار رقم 1249 بتكليف نشأت معبد عبدالفهيم، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بالقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة، لحين صدور تعليمات أخرى، وذلك خلفًا ليحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد.وكان محافظ بني سويف، كّرم أمس، المحاسب يحيى ياسين، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، لبلوغه سن التقاعد، وتقديرًا لجهوده المخلصة خلال الفترة التي قضاها رئيسًا للوحدة وجهوده الواضحة في الدفع بخطة المحافظة التنموية والخدمية.