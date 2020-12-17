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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. طلاب الأول الثانوى يؤدون امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
امتحانات التابلت
امتحانات التابلت
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات، في ثالث أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي (16 ديسمبر 2020) للصف الأول الثانوي، وبلغت نسبة حضور الطلاب لليوم الثاني 97٪؜.

وأكدت الوزارة أن حضور الطلاب في مواد الجغرافيا بلغ ٦٢٩،٩٣٣ طالبًا، واللغة الإنجليزية ٦٣١،٣٧٦ طالبًا، واللغة الفرنسية ١،٩٠٣ طلاب، واللغة الألمانية ١٨ طالبًا.

كما أعلنت الوزارة، أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١،٢٦٣،٢٣٠ امتحان إلكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، وإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.

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