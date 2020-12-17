اليوم.. طلاب الأول الثانوى يؤدون امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات، في ثالث أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.وفي ذات السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي (16 ديسمبر 2020) للصف الأول الثانوي، وبلغت نسبة حضور الطلاب لليوم الثاني 97٪؜.وأكدت الوزارة أن حضور الطلاب في مواد الجغرافيا بلغ ٦٢٩،٩٣٣ طالبًا، واللغة الإنجليزية ٦٣١،٣٧٦ طالبًا، واللغة الفرنسية ١،٩٠٣ طلاب، واللغة الألمانية ١٨ طالبًا.كما أعلنت الوزارة، أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١،٢٦٣،٢٣٠ امتحان إلكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، وإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.