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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:42 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
عبدالله هشام
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يحرص كثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي 2020-2021 على الحصول على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021 بالتزامن مع تفعيل وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية  للتقدم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسي لمدة 10 أيام.

مهلة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2020

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إنها تسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية بدأ من أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ويستمر لمدة 10 أيام على أن ينتهي يوم الخميس 26 ديسمبر2020.

وأضاف بيان وزارة التربية والتعليم، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن تفعيل تسجيل استمارة التقدم لامتحان الصف الثالث الإعدادي يأتي في إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت أن إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم التي تشمل ميكنة إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادات العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية  

ويرصد موقع "الدستور" في إطار حرصنا على التيسير على أبنائنا الطلاب، رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، حيث يمكن التسجيل بالبريد الإلكتروني الرسمي للطالب، من الرابط التالى Office365.emis.gov.eg.

وطالبت" التربية والتعليم" جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة تسجيل الإستمارة الإلكتروني للتقديم للامتحانات للعام الدراسي الحالي، قبل انتهاء المدة المحددة، مطالبة المدارس الإعدادية بتوجيه الطلاب ومراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها.

وأوضحت الوزارة أنه في حال اكتشاف أي أخطاء في صحة البيانات على قاعدة البيانات المركزية يجب الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات مشددة على وجوب الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكترونى.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية والخطوات
الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية

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