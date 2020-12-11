الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:41 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يستعد طلاب الشهادة الإعدادية لتحرير استمارة امتحان العام الدراسي الجديد 20202021.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الامتحانات.
وجاءت كالتالي:
1) اسم الطالب كاملًا مُطابقًا لشهادة الميلاد في جميع مواضع الاستمارة
2) وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته مدون عليها اسمه بالكمبيوتر رباعيًا من واقع شهادة الميلاد
3) يتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواقع
4) ختم صورة الطالب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الأخر على الاستمارة
5) تختم الصورة الاحتياطية من الخلف
6) إرفاق 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب داخل الاستمارة مع اعتمادها وتكون مختومة صورة طبق الأصل".
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الامتحانات.
وجاءت كالتالي:
1) اسم الطالب كاملًا مُطابقًا لشهادة الميلاد في جميع مواضع الاستمارة
2) وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته مدون عليها اسمه بالكمبيوتر رباعيًا من واقع شهادة الميلاد
3) يتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواقع
4) ختم صورة الطالب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الأخر على الاستمارة
5) تختم الصورة الاحتياطية من الخلف
6) إرفاق 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب داخل الاستمارة مع اعتمادها وتكون مختومة صورة طبق الأصل".