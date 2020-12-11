الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية لتحرير استمارة امتحان العام الدراسي الجديد 20202021.وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الامتحانات.وجاءت كالتالي:1) اسم الطالب كاملًا مُطابقًا لشهادة الميلاد في جميع مواضع الاستمارة2) وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته مدون عليها اسمه بالكمبيوتر رباعيًا من واقع شهادة الميلاد3) يتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواقع4) ختم صورة الطالب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الأخر على الاستمارة5) تختم الصورة الاحتياطية من الخلف6) إرفاق 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب داخل الاستمارة مع اعتمادها وتكون مختومة صورة طبق الأصل".