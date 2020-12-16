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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

طوله 2.55م.. العثور على دولفين نافق بالغردقة (صور)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:24 م
دولفين نافق بالغردقة
دولفين نافق بالغردقة
أريج الجيار
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قال محمود دار، مدير المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالبحر الأحمر، إنه تم العثور على دولفين نافق، اليوم، بالمنطقة البحرية المواجهة لجبل الحريم بوسط مدينة الغردقة يبلغ طوله 2.55 متر تقريبًا من فصيلة الأنف الزجاجي (Bottle nose)، وعلى الفور تم التواصل مع قطاع المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر دكتور تامر كمال.

وتابع مدير المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالبحر الأحمر، أنه تم إحضار الدولفين النافق إلى فرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بواسطة فريق من جمعية هيبكا وبحراسة شرطة البيئة بالغردقة، حيث قام بتشكيل فريق بحثي متخصص، وبمعاونة الفريق الفني بالمعهد.

وأوضح "دار"، أنه قام الفريق بفحص جثة الدولفين النافق، حيث تبين أنه في حالة تحلل شديدة وتوجد عليه آثار للحبال وطوله 2.55م، والنوع ذكر، عرض الزعنفة الذيلية: 60 سم، طول الزعنفة الظهرية: 30 سم، طول الزعنفة الصدرية الأولى: 40 سم، طول الزعنفة الصدرية الثانية: مقطوعة، وعدد أسنان الفكين العلوي والسفلى 20 سنة.

وتبين من الفحص أن الدولفين تام النضوج، ويرجح الفريق أن هذا الذكر كان يسير مرافقًا للأنثى التي سبق العثور عليها منذ أسبوع تقريبًا، وأنهما وقعا في نفس شباك الصيد معًا، ثم تم التخلص منهما بإلقائهما في البحر، حيث تم العثور على الأنثى أمام فرع المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة والذكر أمام منطقة جبل الحريم جنوب المعهد بحوالي 5 كم.
طوله 2.55م.. العثور على دولفين نافق بالغردقة (صور)
طوله 2.55م.. العثور على دولفين نافق بالغردقة (صور)
طوله 2.55م.. العثور على دولفين نافق بالغردقة (صور)
طوله 2.55م.. العثور على دولفين نافق بالغردقة (صور)
طوله 2.55م.. العثور على دولفين نافق بالغردقة (صور)
طوله 2.55م.. العثور على دولفين نافق بالغردقة (صور)
طوله 2.55م.. العثور على دولفين نافق بالغردقة (صور)
طوله 2.55م.. العثور على دولفين نافق بالغردقة (صور)

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