انهيار التنظيمات الإرهابية.. دراسة تكشف مصير «القاعدة» بالمنطقة

حالة من التفكك يعيشها تنظيم القاعدة الذي أصبح على المحك في الفترة الأخيرة، خاصة بعد فقدانه العديد من القيادات التاريخية والمؤثرة، سواء على مستوى قيادة التنظيم في جبال أفغانستان، أو على مستوى أفرعه خاصة في القارة الأفريقية.وكشف مركز "فاروس" للدراسات، فى دراسه له، أنه في وقت سابق أشارت حسابات تابعة لتنظيم «حراس الدين» في سوريا والذي يعد أحد أفرع التنظيم إلي وفاة زعيم التنظيم «أيمن الظواهري» إذ انقطعت الاتصالات بين الظواهري وحراس الدين فترة طويلة تصل إلي أسابيع، مما دفع تلك الحسابات إلي استنتاج وفاة الظواهري لنظرا لما كان يعانيه مؤخرا من بعض الأمراض.وأوضحت الدراسة انه لعل خبر وفاة الظواهري أقل وطأة على التنظيم من الأخبار المتداولة عن مقتل قادة العمليات في التنظيم سواء على المستوى الرئيسي أو أفرع التنظيم في أفريقيا، فخلال الأيام الماضية وتحديدا يوم 14 نوفمبر 2020 أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلي تمكن الاستخبارات الإسرائيلية يوم 7 أغسطس 2020من قتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة «عبدالله أحمد عبدالله» والمكنى بـ «أبومحمد المصري» في عملية استخباراتية معقدة بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية.وبالتزامن مع أخبار وفاة زعيم تنظيم القاعدة وقائد العمليات الرئيس «أبو محمد المصري»، أعلنت القوات الفرنسية العاملة في إطار عملية برخان عن تمكنها من اغتيال قائد العمليات في تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين الموالي للقاعدة «باه أغ موسى» في عملية عسكرية، ويمتلك «أغ موسي» سجلا حافلا بالعمليات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، حيث سبق له الخدمة في الجيش المالي قبل أن ينشق عليه وينتمي لحركات تمرد الأزواد، وأخيرا الإلتحاق بإياد أغ غالي، وتأسيسهما لتنظيم «أنصار الدين».ولفتت الدراسة أن عملية اغتيال "باه أغ موسى" تدخل ضمن سلسلة استهداف قيادات التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، فخلال عملية برخان التي انطلقت في عام 2014 حرصت فرنسا ودول الساحل على التخلص من قيادات التنظيمات الإرهابية واحدا تلو الأخر، حيث تم اغتيال معظم قيادات التنظميات الإرهابية التي قادت العمل المسلح في منطقة الساحل منذ عام 2012.وأضافت الدراسة انه بات مستقبل تنظيم القاعدة على المحك خاصة بعد الأحداث الأخيرة والتي كشفت تصدع التنظيم واحتمالية تعرضه للتفكك والانهيار ومن أبرزها، التصفيات المستمرة لقيادات تنظيم القاعدة خاصة المسئولين عن العمليات سواء على مستوى فروعه في إفريقيا أو على المستوى الرئيسي، ستؤدي إلى ضعضعة التنظيم وضعف قدرته على توجيه الضربات وتنفيذ هجمات إرهابية سواء في أفريقيا أو غيرها، فعلي سبيل المثال أمتلك «أغ موسي» خبرة مزدوجة كونه رجل عسكري سابق في الجيش المالي.وباتت أزمة خلافة قيادات التنظيم أزمة كبيرة داخل تنظيم القاعدة وفروعه، ففي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على سبيل المثال لم يتم اختيار خليفة لعبدالمالك دروكدال حتى الآن خشية أن يؤدي ذلك إلي تصاعد الخلافات بين القيادات الوسطى للتنظيم، فضلا عن احتمالية تصاعد الخلافات بين العناصر العربية والأزوادية داخل التنظيم حول قيادة التنظيم.ويبدو أن مسألة أزمة الخلافة في قيادة التنظيم ليست على مستوى أفريقيا بل على مستوى التنظيم ككل، ففي ظل تواتر الأخبار عن وفاة أيمن الظواهري زعيم التنظيم تتصاعد احتمالية تعرض التنظيم للتصدع على خلفية اختيار خليفة للظواهري في قيادة التنظيم، إذ كان يُري في أسامة بن لادن ومن بعده الظواهري كقيادات تاريخية للتنظيم حظيت باحترام فروع التنظيم في العالم، لذا من المحتمل مواجهة القيادة الجديدة للتنظيم رفض كبير على مستوى أفرع التنظيم، ما يؤدي إلى زيادة احتمالية تفكك التنظيم وانهياره، خاصة في أفريقيا التي فشل فيها التنظيم اختيار قيادة جديدة لفرعه في بلاد المغرب الإسلامي خلفا لعبدالمالك دروكدال.وكشفت الدراسة أنه بعد الضربات الأخيرة لتنظيم القاعدة وفروعه، من المحتمل أن نكون أمام جيل جديد من التنظيمات الإرهابية، إذ من المحتمل أن تنتفي صفة العالمية على تلك التنظيمات وأن تصطبغ بالطابع المحلي بشكل كبير كما هو الحال حاليا في شمال مالي والتي يبرز بها جبهة تحرير ماسينا المنتمية لجماعة الفولاني، وأيضا الجماعات الإرهابية وتحديدا نصرة الإسلام في شمال بوركينافاسو وبعض الجماعات الأخرى في غرب أفريقيا التي باتت تلعب على وتر المظلومية الإثنية بشكل كبير.