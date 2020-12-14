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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

164 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:31 م
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 164 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال منسق وباء كورونا في وزارة الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف - وفقًا للإذاعة الموريتانية اليوم الاثنين - إنه وبعد إجراء 1221 فحصًا جديدًا لفيروس كورونا، تم تسجيل 164 إصابة مؤكدة، وتعافي 42 من المصابين، ووفاة ثلاثة مصابين.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 11135 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 8118 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 228 حالة، وتبلغ الحالات الحرجة في المستشفيات 49 حالة.

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