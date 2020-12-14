الحريري: عون اختار 4 وزراء مسيحيين في الحكومة

نفى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، صحة الاتهام الذي نسبته إليه رئاسة الجمهورية حول تفرده بتسمية الوزراء في الحكومة الجديدة وخصوصا المسيحيين منهم، مشيرا إلى أن التشكيلة الحكومة المكونة من 18 وزيرا والتي قدمها قبل أيام قليلة إلى رئيس البلاد ميشال عون، تضم أسماء لشخصيات مسيحية من اختيار رئيس الجمهورية.جاء ذلك في بيان أصدره الحريري تعقيبا على البيان الأخير الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية والذي حمل اتهامات لرئيس الوزراء المكلف بالعناد وتحريف الحقائق والرغبة في الاستئثار بعملية تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الوزراء دون الاتفاق مع الرئيس ميشال عون، وذلك في إطار السجال وحرب البيانات والبيانات المضادة الممتدة على مدى اليوم بين الفريقين.وقال إنه تسلم في الاجتماع الأخير مع الرئيس ميشال عون، طرحا محددا لإعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية، والتواصل مع التكتلات النيابية بما يفضي إلى تمثيلها، وتوفير الثُلث الضامن (المعطل) لإحدى الجهات الحزبية (في إشارة إلى التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل صهر الرئيس).وأشار سعد الحريري إلى أنه كان قد تسلم خلال الاجتماع الثاني مع رئيس الجمهورية، لائحة بأسماء المرشحين للتوزير، لافتا إلى أنه قام باختيار 4 أسماء لشخصيات مسيحية من تلك اللائحة، وذلك خلافا لما أورده بيان الرئاسة عن تفرد رئيس الوزراء المكلف بتسمية جميع الوزراء المسيحيين.ودعا الحريري رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى إعطاء توجيهاتها نحو "وقف التلاعب في مسار تأليف الحكومة، وضبط إيقاع المستشارين بما يسهل عملية التأليف لا تعقيدها" على حد تعبيره، مشددا على أن الأولوية في الوقت الحالي هي الخروج من نفق الأزمة وتداعياتها المعيشية والاقتصادية ووضع لبنان على مسار الإنقاذ الحقيقي.وكان الحريري قد قدّم يوم الأربعاء الماضي للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص (خبراء) والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، ومن بينهم أسماء سبق واقترحها الرئيس ميشال عون، وأن الأخير وعده بدراسة التشكيلة الحكومية المقترحة على أن يكون هناك لقاء آخر يجمعهما.وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.