كواليس مسرحية «قصة عادية جدا» من عروض مهرجان نقابة الممثلين

تستعد ثمانية عروض مسرحية للمشاركة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية التجربة الأولى والذي يقام له افتتاح بالدورة الخامسة اليوم الاثنين وسط حضور عدد كبير من النجوم ولجنة التحكيم المختارة.وقالت نشوى الإبياري إحدى الفنانات المشاركات في العروض وخاصة مسرحية قصة عادية جدا أن عرض مسرحيتها سوف يقدم يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري على خشبة مسرح النهار معبرة عن سعادتها بالمشاركة في عروض المهرجان الخاص بالنقابة.وأوضحت نشوى الإبياري أن عرض قصة عادية جدا هو تأليف وإخراج محمد عبدالوارث ومدير المهرجان سامح بسيوني ورئيس المهرجان الدكتور أشرف زكي وتشارك في المهرجان ثمانية عروض مسرحية تقدم بداية من اليوم وحتى إعلان الجوائز.