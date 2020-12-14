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الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-12-2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة أسعار الذهب بالجنيه المصرى اليوم الإثنين 14-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

وعلى المستوى المحلي، تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 803 جنيهات للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية. 

أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-12-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.

ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 688 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 803 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 918 جنيهًا.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

يشار إلى أن أسعار الذهب تشهد منذ بداية نوفمبر الجاري حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن مجلس الذهب العالمي، أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.


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