سعر جرام الذهب فى مصر الأربعاء 9-12-2020
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:41 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-12-2020، وسعر جرام الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصرى، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.
محليًا، تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 812 جنيهًا للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.
عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين، بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم، في هذا التقرير، سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، بالأسواق المحلية المصرية بالجنيه المصري.
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21.
ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 696 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 812 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 928 جنيهًا.
يشار إلى أن مجلس الذهب العالمي، أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبًا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.
وتشهد أسعار الذهب، منذ بداية نوفمبر الجاري، حالة من التذبذب الواضح عالميًا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.
محليًا، تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 812 جنيهًا للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.
عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين، بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم، في هذا التقرير، سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، بالأسواق المحلية المصرية بالجنيه المصري.
سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الأربعاء 9-12-2020
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21.
ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 696 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 812 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 928 جنيهًا.
يشار إلى أن مجلس الذهب العالمي، أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبًا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.
وتشهد أسعار الذهب، منذ بداية نوفمبر الجاري، حالة من التذبذب الواضح عالميًا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.