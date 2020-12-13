أمسية ثقافية بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.. الأربعاء

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور محمد أبو الفضل بدران، أمسية شعرية ونقدية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.يشارك بها كل من: الدكتور خيري دومة متحدثًا حول (اللغة العربية والترجمة)، والدكتور أسامة البحيري متحدثًا حول (اللغة العربية في الفضاء الرقمي).ثم يلي ذلك أمسية شعرية يشارك بها الشعراء: محمد ملوك، ومحمود حسن، ومحمد ربيع حماد، والدكتور محمد سليمان، والدكتور حسن طلب، والدكتور شيرين العدوي، وجابر بسيوني، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.ومن المقرر أن تبث الندوة"أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.