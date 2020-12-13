بحلوى وساندوتش.. اغتصاب طفلة على يد زوج جدتها في حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة اغتصاب طفلة من زوج جدتها وحملها سفاحًا، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان واقعة التعدي عليها من عدمه.وكشفت التحقيقات عن أن الطفلة كانت تقيم بصحبة جدتها من ناحية الأم، واتفقت الجدة مع زوجها العرفي على أن يمارس الرذيلة مع الطفلة بمعرفتها فوق سطح المنزل.وتبين أن الجدة كانت تطلب من حفيدتها الصعود مع المتهم- زوج الجدة العرفي- إلى سطح المنزل لممارسة الرذيلة مستغلة مرضها، مقابل إعطائها قطعة حلوى، ساندوتش، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج.وأثبتت التحريات أن المتهم اغتصب الطفلة أكثر من 18 مرة خلال 3 شهور متتالية، مما تسبب في حملها،وعقب القبض على الجدة، تمكن الزوج من الهرب، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض عليه.وجاء في تحريات المباحث، التي أعدها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم حلوان في المحضر رقم 9455 لسنة 2020، أن جدة المجني عليها من ناحية الأب، أبلغت عن الواقعة، وأن المتهمة وتدعى "فايزة" جدة الطفلة من ناحية الأم- على علم بما حدث لحفيدتها.وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة حلوان يفيد بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها حفيدتها، 13 عامًا، معاقة ذهنيًا، وحامل في الشهر الثاني.وطلبت الجدة من ناحية الأب، تحرير محضر ضد زوج جدة الطفلة من ناحية الأم، واتهمته باغتصاب المجني عليها ما نتج عنه حملها، بموافقة جدتها من ناحية الأم.وأكدت التحريات صحة الواقعة، وكشفت تحريات المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم حلوان والنقيب محمود سعداوي معاون مباحث القسم، أن رواية المبلغة صحيحة.وبعرض الطفلة على طبيب، أثبت حملها، وأكدت التحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة زوج جدتها من ناحية الأم.ودلت التحريات أن جدة الطفلة من ناحية الأم متورطة في الجريمة وألقي القبض عليها، وبمناقشتها أنكرت الواقعة وأكدت أنها لا تعلم شيئا عن واقعة اغتصاب حفيدتها على يد زوجها العرفي، بينما تمكن المتهم الرئيسي من الهرب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.