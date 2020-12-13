«التعليم» ترسل كلمة المرور واسم المستخدم لطلاب «أولى ثانوي»

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، إنه استعدادًا للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، تم إرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسي الخاص بـ office 365.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لمن لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني:وأكدت أن الامتحان التجريبي يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.