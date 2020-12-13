تكسير وطلاء وأكل العنب.. طقوس الاحتفال برأس السنة حول العالم
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
هويدا سعيدطباعة
ينتظر الملايين حول العالم ليلة رأس السنة للاحتفال بها، وتختلف طرق الاحتفال من بلد إلي أخري نظرا لوجود عادات مرتبطة بالاحتفال، ومنها التكسير، والرش، والحرق اعتقادا من اهل كل بلد أو منطقة منهم أنها هذا العادات تجلب السعادة طوال العام الجديد، وفي هذا التقرير نرصد أغرب الطقوس للاحتفال برأس السنة الميلادية حول العالم بحسب موقع "list25".
- الدنمارك:
في الدنمارك يحتفلون بتكسير الأطباق غير المستخدمة، اعتقادا منهم أنه هذا الطريقة تجلب لهم الخير.
- إسبانيا:
في اسبانيا يقوم الناس بتناول 12 حبة من العنب، اعتقادا منهم أنها تجلب لهم الحظر خلال العام الجديد وهي عادة قديمة معروفة عن الاسبان.
-الصين:
يحتفل الصينيون برأس السنة من خلال طلاء الأبواب باللون الأحمر، أو وضع القطع الحمراء علي الابواب والنوافذ.
- أمريكا الجنوبية:
يحتفلون في أمريكا الجنوبية بالعام الجديد من خلال ارتداء ملابس داخلية ملونة، لمنع الحظ السيء خلال العام الجديد.
- البرازيل:
يحتفل شعب البرازيل برأس السنة من خلال ارتداء ملابس باللون الأبيض، وإلقاء الزهور البيضاء في البحر.
- اليابان:
يحتفل اليابانيون برأس السنة الجديدة من خلال دق 108 أجراس، نظرا لاعتقادهم أن هذه الطريقة أفضل الطرق لجلب الحظ.
- فرنسا:
يحتفل الشعب الفرنسي بالعام الجديد بتناول العديد من الفطائر، اعتقادا منهم أنها تجلب السعادة طوال العام.
- جنوب إفريقيا:
يحتفل هذا الشعب برأس السنة من خلال رمي الأثاث من النافذة ليلة رأس السنة، اعتقادا منهم انهم يتخلصون من الأشياء السيئة في حياتهم.
- رومانيا:
في رومانيا يحتفلون من خلال رقصة الدب مع ارتداء ملابس بشكل الدب.
- تايلاند:
في تايلاند يحتفلون برأس السنة من خلال رش الماء على بعضهم البعض، اعتقادا أن ذلك يجلب السعادة والحظ خلال العام الجديد.
- الدنمارك:
في الدنمارك يحتفلون بتكسير الأطباق غير المستخدمة، اعتقادا منهم أنه هذا الطريقة تجلب لهم الخير.
- إسبانيا:
في اسبانيا يقوم الناس بتناول 12 حبة من العنب، اعتقادا منهم أنها تجلب لهم الحظر خلال العام الجديد وهي عادة قديمة معروفة عن الاسبان.
-الصين:
يحتفل الصينيون برأس السنة من خلال طلاء الأبواب باللون الأحمر، أو وضع القطع الحمراء علي الابواب والنوافذ.
- أمريكا الجنوبية:
يحتفلون في أمريكا الجنوبية بالعام الجديد من خلال ارتداء ملابس داخلية ملونة، لمنع الحظ السيء خلال العام الجديد.
- البرازيل:
يحتفل شعب البرازيل برأس السنة من خلال ارتداء ملابس باللون الأبيض، وإلقاء الزهور البيضاء في البحر.
- اليابان:
يحتفل اليابانيون برأس السنة الجديدة من خلال دق 108 أجراس، نظرا لاعتقادهم أن هذه الطريقة أفضل الطرق لجلب الحظ.
- فرنسا:
يحتفل الشعب الفرنسي بالعام الجديد بتناول العديد من الفطائر، اعتقادا منهم أنها تجلب السعادة طوال العام.
- جنوب إفريقيا:
يحتفل هذا الشعب برأس السنة من خلال رمي الأثاث من النافذة ليلة رأس السنة، اعتقادا منهم انهم يتخلصون من الأشياء السيئة في حياتهم.
- رومانيا:
في رومانيا يحتفلون من خلال رقصة الدب مع ارتداء ملابس بشكل الدب.
- تايلاند:
في تايلاند يحتفلون برأس السنة من خلال رش الماء على بعضهم البعض، اعتقادا أن ذلك يجلب السعادة والحظ خلال العام الجديد.