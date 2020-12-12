رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مصطفي شعبان آخرهم.. فنانون يفضلون تربية الكلاب

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:45 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
هويدا سعيد
طباعة
يحرص عدد من النجوم علي تربية الحيوانات الاليفة خاصة " الكلاب" ويشاركون جمورهم من خلال صور علي صفحتهم بموقع تبادل الصور " أنستجرام" كان أخرهم مصطفي شعبان الذي شارك جمهوره بصورة مع كلبه.

نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "بغض النظر عما مررت به في حياتك.. دع اللطف يكون لغة قلبك"، وفي هذا التقرير أبرز المشاهير التي تعشق تربية الكلاب ومنهم:
أحمد فهمي
أحمد فهمي
أحمد فهمي:
يحرص الفنان أحمد فهمي علي مشاركة جمهورة لبعض الصور التي توضح حبه للكلاب، فقد ظهر أكثر من مرة مع أنواع مختلفة من الكلاب حيث انه عبر علي حبة الشديد لهم.
نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم:
تحرص الفنانة نيللي كريم، على مشاركة جمهورها لصورها بصحبه كلبها ذو الحجم الصغير والشعر الكثيف حيث تظهر وهي بمنتهي السعادة.
درة
درة
درة:
قامت الفنانة درة في سابق بنشر صور لها بجلسة تصوير خاصة مع بعض الكلاب من فصيلة الهاكسي ذات الفراء الأبيض الكثيف، والعينين الزرقاويتين، وعبرت عن حبها الشديد للكلاب.
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد:
تشارك الفنانة هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي حب الكلاب حيث جسدت ذلك العشق بالعديد من الصور التي قامت بنشرها على حسابها الخاص بصحبة الكلاب ذات الحجم الكبير والفراء الكثيف.
اليسا
اليسا
اليسا:
حرصت الفنانة اللبنانبة إليسا علي مشاركة جمهورها العديد من الصور بصحبه كلبها علي حسابها الخاص علي موقع انستجرام ليعكس مدي حبها وعشقها للكلب.
هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر
حرص الفنان هاني شاكر علي الظهور مع كلبه، من خلال نشر صور علي صفحتة الخاصة علي "أنستجرام"، ويعبر بكلمات عن حبة الشديد للكلاب.
كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش
عبر حسابها الخاص علي انستجرام ظهرت الفنانة بصحبه مجموعة من الاطفال ومعها كلبها حيث ابدت اهتمامها به وسعادتها أيضا.
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
تعتبر من أشد المحبات بالكلاب من صغرها، وتعبر عن حبها للكلاب من خلال مشاركتها لعدد كبير من الصورة علي صفحتها الخاصة بانستجرام.
ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي:
تنشر الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، صورة تجمعها كلبها بأحد الشوارع، وعبرت عن حبها الشديد للكلاب.
خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى:
خالد الصاوي، من عشاق تربية الكلاب، وعبر عن حبه من خلال صورة له على موقع "إنستجرام، تجمعة مع مجموعة من الكلاب بسلالات مختلفة.
أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد حلمي
يعبر أحمد حلمي، عن حبه للكلاب، فهو يفضل اقتناء سلالات مختلفة من الكلاب، يعلن دائما أنه من عشاق تربيتها فهي بمثابة أصدقاء له.
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر:
أيتن عامر هي الأخرى وقعت في حب الكلاب وتربي كلب يُدعي "جوتشي"، ويظهر معه في عدد كبير من الصور.
هالة صدقى
هالة صدقى
هالة صدقى:
تعتبر الفنانة هالة صدقي من أشهر المهتمات بتربية الكلاب، وعادة ما تشارك جمهورها صور تجمعها مع الكلاب الخاصة بها.
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة:
الفنانة هنا شيحة تعشق تربية الكلاب وترى أنها أكثر وفاء من البشر، ودائما تشارك جمورها بعدد من الصور بصحبتها كلابها.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 12-12-2020

مد فترة سداد مُقدمات جدية حجز شقق مبادرة السيسي «سكن كل المصريين» أسبوع

من هنا| الاستعلام عن المستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

بدء محاكمة أحمد بسام زكي.. والمتهم يصل المحكمة وسط حراسة مشددة

الصور

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

الأكثر قراءة

الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

فلكي: شهب برج التوأم تدخل الغلاف الجوي غدًا

الآثار الجانبية للقاحات ضد كورونا محط اهتمام العلماء

8 أطعمة يجب تناولهم باستمرار للحفاظ على القلب

خطوات انشاء الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي 2021

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينظم أمسية للاحتفاء بالعلاقات المصرية البحرينية

«شلفتو».. مفردات التأديب في الحارة المصرية

عالمة أثرية: اشتهار مصر بالكثير من الصناعات يرجع لصناعها الأفذاذ

غدًا.. افتتاح معرض «الأحجية» بدار الأوبرا