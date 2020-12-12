مصطفي شعبان آخرهم.. فنانون يفضلون تربية الكلاب





نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "بغض النظر عما مررت به في حياتك.. دع اللطف يكون لغة قلبك"، وفي هذا التقرير أبرز المشاهير التي تعشق تربية الكلاب ومنهم: يحرص عدد من النجوم علي تربية الحيوانات الاليفة خاصة " الكلاب" ويشاركون جمورهم من خلال صور علي صفحتهم بموقع تبادل الصور " أنستجرام" كان أخرهم مصطفي شعبان الذي شارك جمهوره بصورة مع كلبه.نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "بغض النظر عما مررت به في حياتك.. دع اللطف يكون لغة قلبك"، وفي هذا التقرير أبرز المشاهير التي تعشق تربية الكلاب ومنهم:

أحمد فهمي

أحمد فهمي:

يحرص الفنان أحمد فهمي علي مشاركة جمهورة لبعض الصور التي توضح حبه للكلاب، فقد ظهر أكثر من مرة مع أنواع مختلفة من الكلاب حيث انه عبر علي حبة الشديد لهم.



نيللي كريم

نيللي كريم:

تحرص الفنانة نيللي كريم، على مشاركة جمهورها لصورها بصحبه كلبها ذو الحجم الصغير والشعر الكثيف حيث تظهر وهي بمنتهي السعادة.

درة

درة :

قامت الفنانة درة في سابق بنشر صور لها بجلسة تصوير خاصة مع بعض الكلاب من فصيلة الهاكسي ذات الفراء الأبيض الكثيف، والعينين الزرقاويتين، وعبرت عن حبها الشديد للكلاب.



هنا الزاهد

هنا الزاهد:

تشارك الفنانة هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي حب الكلاب حيث جسدت ذلك العشق بالعديد من الصور التي قامت بنشرها على حسابها الخاص بصحبة الكلاب ذات الحجم الكبير والفراء الكثيف.



اليسا

اليسا :

حرصت الفنانة اللبنانبة إليسا علي مشاركة جمهورها العديد من الصور بصحبه كلبها علي حسابها الخاص علي موقع انستجرام ليعكس مدي حبها وعشقها للكلب.



هاني شاكر

هاني شاكر

حرص الفنان هاني شاكر علي الظهور مع كلبه، من خلال نشر صور علي صفحتة الخاصة علي "أنستجرام"، ويعبر بكلمات عن حبة الشديد للكلاب.

كندة علوش

كندة علوش

عبر حسابها الخاص علي انستجرام ظهرت الفنانة بصحبه مجموعة من الاطفال ومعها كلبها حيث ابدت اهتمامها به وسعادتها أيضا.



إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم

تعتبر من أشد المحبات بالكلاب من صغرها، وتعبر عن حبها للكلاب من خلال مشاركتها لعدد كبير من الصورة علي صفحتها الخاصة بانستجرام.

ريم مصطفي

ريم مصطفي:

تنشر الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، صورة تجمعها كلبها بأحد الشوارع، وعبرت عن حبها الشديد للكلاب.

خالد الصاوى

خالد الصاوى:

خالد الصاوي، من عشاق تربية الكلاب، وعبر عن حبه من خلال صورة له على موقع "إنستجرام، تجمعة مع مجموعة من الكلاب بسلالات مختلفة.

أحمد حلمي

أحمد حلمي

يعبر أحمد حلمي، عن حبه للكلاب، فهو يفضل اقتناء سلالات مختلفة من الكلاب، يعلن دائما أنه من عشاق تربيتها فهي بمثابة أصدقاء له.

أيتن عامر

أيتن عامر:

أيتن عامر هي الأخرى وقعت في حب الكلاب وتربي كلب يُدعي "جوتشي"، ويظهر معه في عدد كبير من الصور.

هالة صدقى

هالة صدقى:

تعتبر الفنانة هالة صدقي من أشهر المهتمات بتربية الكلاب، وعادة ما تشارك جمهورها صور تجمعها مع الكلاب الخاصة بها.



هنا شيحة