تعرف على حقيقة إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة.. ومهام هيئة التأمينات الاجتماعية

يدير الكثيرين من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة حقيقة إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة عقب انتشار شائعات على مدار الساعات القليلة الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية والتي تداولت أخبار عن إيقاف الهئية القومية للتأمين الاجتماعى مستحقيات ذوي الإعاقة لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير حقيقة الإشاعة وكيفية صرف مستحقاتهم وفقا للقانون.

حقيقة إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزارء ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر إيقاف الهئية القومية للتأمين الاجتماعي مستحقات ذوى الإعاقة وأكد أن المعاش ذوى الإعاقة حق أصيل لأصحابه بحكم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي ينص على إذا توافرت الشروط في المستحق يتم صرف المعاش ولا يجوز حرمانه منه أو إيقافه.

وأوضحت الهيئة أن الدولة ملتزمة بصرف المعاش لهم، وناشد المركز الإعلامي رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحري الدقة قبل تناقل المعلومات المغلوطة التي تثير الرأى العام وتؤدي إلى البلبلة.

تعرف على مهام الهئية القومية للتأمين الاجتماعي

تم تأسيس الهئية القومية للتأمينات الاجتماعي عام 1935 والتي تعد مؤسسة اقتصادية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي حيث ينحصر اختصاصها في صرف المعاشات للمستحقين (سواء بالوفاة أو ببلوغ سن التقاعد أو العجز) عقب بلوغ سن المعاش وفقا للقانون رقم 79 لسنة 75 والذي يشمل تأمين الشيخوخة وتأمين إصابة العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة وتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

تعرف على النظام التأميني قبل وبعد ثورة 23 يوليو

قبل معرفة حقيقة إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة التي تداولها الكثير من رواد امواقع التأمين الاجتماعي دون تحري اتلدقة يجب أن يعرف الجميع أن النظام التأميني اختلف اختلافا كليا قبل وبعد ثورة 23 يوليو حيث اهتمت مصر بتأمين موظفي الحكومة بصرف معاشات لهم ولكن عقب ثورة 23 يوليو عملت الدولة على صرف معاشات لكثيرين من فئات الشعب المستحقين للمعاشات مثل الأرامل والعاجزين عن العمل والمطلقات وغيرهم من الفئات المستحقة للمعاشات.



