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مصر

«التضامن» ترد على «إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـATM»

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:19 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـATM.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنّه لا صحة لإيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM، وأن عملية صرف المعاش بكارت الـ ATM مستمرة كما هي من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

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