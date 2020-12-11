فحص موقع الاعتداء على أيمن يونس بأكتوبر

انتقلت قوة من مباحث أول أكتوبر إلى مكان الاعتداء بالضرب على الكابتن أيمن يونس وتحطيم سيارته بحي 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، لفحص ما تم تداوله بشأن الاعتداء عليه وسماع أقوال شهود العيان.كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بالاعتداء على الكابتن أيمن يونس بالضرب وتحطيم سيارته، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وانتقلت إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ، وسماع أقوال الكابتن أيمن يونس.