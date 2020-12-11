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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عقب انتهاء انتخابات الإعادة بالشرقية.. رش وتعقيم المدارس والمنشآت

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:58 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

قام محمد محمود رئيس حي أول بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث برش وتعقيم مبنى مدارس (السادات الثانوية والسادات الإعدادية وعمر مكرم والثانوية بنات والنجاح الثانوية) عقب انتهاء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

ووجه المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ديرب نجم، رؤساء الوحدات المحلية للمرور على الأسواق (طحا المرج صهبرة أبو بري)، كما تم المرور على مدارس (العطارين المشتركة العصايد الإعدادية السويدي الإبتدائية الشهيد محمد كامل الإعدادية دبيج الإبتدائية )، كما تم المرور على مساجد (المسجد الكبير مسجد السلام مسجد الرحمة) كما تم المرور على المقاهي والكافيهات بقريتي صافور ودبيج.

وتابع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام وحدة أولاد سيف ومدارس (الشهيد احمد العرايشى الإعدادية المشتركة والشهيد احمد العرايشي الثانوية المشتركة).

كما تمت أعمال التطهير بمجمع الخدمات ومكتب البريد والشئون الاجتماعية بالوحدة المحلية الزوامل وتعقيم مقر الوحدة المحلية بكفر أيوب ووحدة الشؤون الاجتماعية ومكتب تموين ووحدة الصيانة ومكتب بريد والجمعية الزراعية بكفر أيوب ومعهد شمس الدين الحفني بحفنا بوحدة شبرا النخلة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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