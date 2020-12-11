تلامذة ومحبو نجيب محفوظ يحتفلون بعيد ميلاده أونلاين

ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ في الخامسة من مساء اليوم الجمعة٬ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"٬ احتفالية أونلاين تتضمن سلسلة مداخلات لمحبي وتلامذة الأديب نجيب محفوظ حول تأثيره في الثقافة العربية والعالمية، وذلك في إطار احتفاء وزارة الثقافة بذكرى ميلاد الأديب العالمي الراحل.ويشارك في المداخلات عدد كبير من المفكرين والروائيين والنقاد والإعلاميين والرموز الثقافية بمصر والوطن العربي وأوروبا ومن بينهم: الكاتب الأردني إبراهيم السعافين٬ والروائية إعتدال عثمان٬ الكاتب أشرف الصباغ٬ الناقدة الإيطالية إيزابيلا كاميرا دافيليتو٬ الناقد إيهاب الملاح٬ والناقد الدكتور رضا عطية٬ والدكتور حسين حمودة الروائي السوري خليل النعيمي٬ والكاتبة ضحى عاصي٬ الناقد المغربي دكتور عبد الرحيم العلام٬ الروائي عمرو العادلي٬ الناقد فيصل دراج٬ ودكتور محمد بدوي٬ والمؤرخ الأدبي مصطفى بيومي٬ والروائي ناصر عراق٬ والكاتب السوري نبيل سليمان٬ والروائي نعيم صبري٬ والكاتبة نوال مصطفى٬ والروائي السعودي يوسف المحيميد.