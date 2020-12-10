رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد إشادة عالمية.. 6 معلومات عن «وادي الحيتان»

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
وادي الحيتان
وادي الحيتان
أريج الجيار
طباعة
أشاد تقرير تقييم مواقع الآداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، بمحمية "وادي الحيتان" العالمية كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر، مؤكدا أن الموقع "يُدار" بحب وكفاءة وحرفية ومهارة من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم، ما جعله يتميز باعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة وأدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة في عام 2019 لمنطقة محمية وادي الريان.

ومن هذا المنطلق، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن موقع وادي الحيتان بعد إشادته عالميا.

- أحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر.
- يوضح عملية تطورية مميزة في سجل الحياة على الأرض.
- يوضح مرحلة انتقال الحيتان من الثدييات البرية إلى الثدييات العابرة للمحيطات.
- يدار من قبل باحثين اكفاء وخبراء مصريين بمستوى عالمى فى الحفريات تفخر وزارة البيئة بانتمائهم إليها.
- إدراج موقع وادى الحيتان عام 2018 في القائمة الخضراء "IUCN" للمناطق المحمية.
- معيار عالمي لأفضل الممارسات التي توفر شهادة للمناطق التي تدار بفعالية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط السليمين والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.

موضوعات متعلقة

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

«الصوفية» تعلن الحداد على شيخ «الدسوقية»

تشييع جثمان شيخ الطريقة الدسوقية..وتدشين مقام صوفي له

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة نادية شنب بمركز درب 1718

أحمد الشهاوى كاتب الأسبوع فى المصرية اللبنانية

مؤمنون بلا حدود تصدر كتاب كهف التأسلم لــ صلاح سالم

مسيرة الشاعر عبدالمنعم الأنصارى بـ الحرية للإبداع