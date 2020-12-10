بعد إشادة عالمية.. 6 معلومات عن «وادي الحيتان»

أشاد تقرير تقييم مواقع الآداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، بمحمية "وادي الحيتان" العالمية كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر، مؤكدا أن الموقع "يُدار" بحب وكفاءة وحرفية ومهارة من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم، ما جعله يتميز باعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة وأدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة في عام 2019 لمنطقة محمية وادي الريان.ومن هذا المنطلق، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن موقع وادي الحيتان بعد إشادته عالميا.- أحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر.- يوضح عملية تطورية مميزة في سجل الحياة على الأرض.- يوضح مرحلة انتقال الحيتان من الثدييات البرية إلى الثدييات العابرة للمحيطات.- يدار من قبل باحثين اكفاء وخبراء مصريين بمستوى عالمى فى الحفريات تفخر وزارة البيئة بانتمائهم إليها.- إدراج موقع وادى الحيتان عام 2018 في القائمة الخضراء "IUCN" للمناطق المحمية.- معيار عالمي لأفضل الممارسات التي توفر شهادة للمناطق التي تدار بفعالية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط السليمين والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.