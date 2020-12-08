رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يستقبل رئيس مجموعة «إيرباص» العالمية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:51 م
السيسي
السيسي
طباعة
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، جييوم فوري، رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، وذلك بمقر إقامة الرئيس بباريس.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص، التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية.
وعبر الرئيس السيسي، عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد.
من جانبه؛ أكد رئيس مجموعة "إيرباص" تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معرباً عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.

موضوعات متعلقة

الوزراء: اعتماد «المجموع التراكمي» فى نظام الثانوية العامة الجديد

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

السحالي والأفاعي تعرقل أعمال إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

أيام زمان

«بدون رصيد».. سر تمرد عندليب الصحافة على شيك الأطرش

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

حكاية برلنتى (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبنى

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
ماجد حبته
لماذا نحب تركى الفيصل؟
المزيد

الثقافة

محمد المنسي قنديل ضيف «معكم منى الشاذلي» الخميس

أمهات الأدباء 7| «الفاجومي»: «أمي لعنت يوم ميلادي»

مسارح دار الأوبرا تستعد للاحتفال بالكريسماس في القاهرة والإسكندرية

التجهيزات الأخيرة لافتتاح «سيرك 15 مايو» (صور)