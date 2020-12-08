السيسي يستقبل رئيس مجموعة «إيرباص» العالمية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، جييوم فوري، رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، وذلك بمقر إقامة الرئيس بباريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص، التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية.

وعبر الرئيس السيسي، عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد.

من جانبه؛ أكد رئيس مجموعة "إيرباص" تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معرباً عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.